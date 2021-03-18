Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu
18.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:12
Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili olduANKARA'da öğle saatlerinde havanın aniden kapamasının ardından şiddetli rüzgar ile birlikte kısa süreli yoğun kar yağışı etkili oldu.
Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu
ANKARA'da öğle saatlerinde havanın aniden kapamasının ardından şiddetli rüzgar ile birlikte kısa süreli yoğun kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar, kısa süre sonra durdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı