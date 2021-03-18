Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu
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Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu

18.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:12

Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili olduANKARA'da öğle saatlerinde havanın aniden kapamasının ardından şiddetli rüzgar ile birlikte kısa süreli yoğun kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu

ANKARA'da öğle saatlerinde havanın aniden kapamasının ardından şiddetli rüzgar ile birlikte kısa süreli yoğun kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar, kısa süre sonra durdu.

Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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