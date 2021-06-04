Son dakika haberleri... Kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu

Son dakika haberler: Başkentte, kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Başkentte, kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde akşam saatlerinde çıkan ve merkezdeki diğer bloklara da sıçrayan yangında çok sayıda işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri ekipleri, İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat