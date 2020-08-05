Ankara'da, Keşmir Kuşatma Günü unutulmadı
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Ankara'da, Keşmir Kuşatma Günü unutulmadı

Ankara'daki Keşmir Kuşatma Günü olayında Yasadışı Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'in ezilen halkına verilen destek yinelendi.

Ankara'da, Keşmir Kuşatma Günü unutulmadı
05.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:12

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği bugün Yasadışı Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'in (İoK) ezilen halkıyla dayanışma göstermek için "Kuşatma Günü" adında bir olay düzenledi.Pakistan topluluğu üyeleri, Ankara'daki Keşmirliler ve medya temsilcileri olaya katıldı.

Bu olay üzerine Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının mesajları okundu.Pakistanlı liderler mesajlarında İoK'deki Hint zalimliklerini insanların yaşamlarını mahveden ve İoK halkının öz kimliklerini yok eden insanlık dışı suçlar olarak nitelendirdi.Hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan uluslararası topluluğa Hindistan'ın Keşmir halkına karşı şu andaki davranışlarını geri almasını zorlamak amacıyla pratik adımlarla lanetleyici sözlerinin arkasında durması için çağrıda bulundu.Pakistanlı liderler, Keşmir halkı ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre Birleşmiş Milletlerin gözetimi altında özgür ve tarafsız bir plebisit yoluyla vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarını gerçekleştirene kadar sağlam bir şekilde destek vermeye devam edeceklerini yineledi.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının mesajlarını teyit etti ve Pakistan'ın İoK halkına ve onların haklı mücadelesine verdiği kalıcı desteklerini iletti.

Büyükelçi Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının adil biçimde çözümü amacıyla verdikleri sarsılmaz destek için Türk ulusuna ve liderlerine teşekkür etti ve 5 Ağustos 2020'de bu konu hakkında Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşıladı.

Büyükelçi Qazi aynı zamanda İoK'deki insan hakları ihlalleri hakkındaki endişelerini fiade eden Türkiye Parlamentosu İnsan Hakları İnceleme komitesi Başkanı Sayın Hakan Çavuşoğlu'nun konuşmasını da övdü.Kendisi aynı zamanda Cammu ve Keşmir halkı ile güçlü dayanışma duygularını ifade eden Türk Parlamentosundaki Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Ali Şahin'in açıklamasını da memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: Bültenler

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