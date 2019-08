Ankara'da 'Keşmir Kara Günü' anıldı

15.08.2019 23:01

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği önünde 'Keşmir Kara Günü' mum yakılarak anılırken, Hindistan protesto edildi.Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Kara Günü' anıldı. Elçilik önünde toplanan Pakuistan vatandaşları, 'Pakistan Keşmir'in tam yanında duruyor', 'Hindistan, Keşmirlileri öldürmeyi bırak', 'Keşmir'deki soykırımı durdurun', 'Keşmir'i kurtarın, insanlığı kurtarın' yazılı pankartlar açtı, mum yaktı. Burada açıklama yapan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, bugünün Keşmirliler için önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme hakları ellerinden alındı. Çok zalimlik yapılıyor. Bu olayın tüm dünya için önemli olması lazım. Hindistan son zamanlarda Keşmir'de yapmış olduğu zalimlikleri devam ettiriyor. Anayasalarında iki madde çıkardılar ve Keşmir için kötü oldu sonuçları. Bugün Keşmir'de çıkan olaylarda 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti. Bu Hindistan'ın eski bir taktiği. Ne zaman bir hareket olsa dikkati başka yere çekmek için sınır hattında taarruzlar oluyor. Top atışında bulunuyor. Silahlı saldırıda bulunuyor. 3 Pakistan askeri öldü bugün. Hindistan bunu sadece dikkati başka tarafa çekmek için yapıyor. Türkiye her zaman Pakistan ve Keşmir halkının yanında durmuştur."'KEŞMİR SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'Büyükelçi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Keşmir sorununu çözmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Biz hiç durmayacağız ve Keşmir'de yapılan zalimlikler bitene kadar elimizden geleni yapacağız, bu sorunu çözmek için. Şu anda Keşmir'de dışarı gidemiyorlar. İnsanların her türlü özgürlükleri kısıtlanmış durumda. Kurban Bayramı'nda bile kurban kesemediler. Hindistan'ın bunu yapmasını istemiyoruz. Tüm dünya bunu bilmeli" dedi.KEŞMİR SORUNU NEDİR?İngiltere'nin 1947 yılında Hindistan'dan çekilmesinin ardından yönetim şekli prenslik olan Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Halkının yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir 1947'de Pakistan'a katılmak istese de dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Bu karara Keşmir halkı karşı çıkarken her iki taraf arasında 1947, 1965 ve 1999'da savaş çıktı.Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos'ta 1947'den itibaren Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırdı. Karara göre Cammu Keşmir'in kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi ayrıcalıkları sona ererken, bölgenin bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetileceği öngörülüyor.