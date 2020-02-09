Ankara'da kesik insan başı bulundu
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Ankara'da kesik insan başı bulundu

ANKARA'da, boş bir arazide gövdesinden kesilmiş insan başı bulundu.

09.02.2020 22:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:41
Ankara'da kesik insan başı bulundu
'da, boş bir arazide gövdesinden kesilmiş insan başı bulundu. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Orta İmrahor Mahallesi'ndeki boş alanda meydana geldi. Civardaki köpeklerin çokluğundan rahatsız olan bir esnaf, belediyeye verdi. Alana gelen ekiplerin yaptığı çalışmada vücudundan kesilmiş bir insan başı bulundu. Polis ekipleri, alana gelerek incelemede bulundu. Kafatası, daha sonra incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


- Ankara
Kaynak: DHA
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