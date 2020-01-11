Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
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Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandıANKARA'da, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi, sözde para çantasıyla parkta bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.

11.01.2020 03:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 03:05
Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

'da kendisini '' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

ANKARA'da, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi, sözde para çantasıyla parkta bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, "Operasyon yapacağız, paralarınızın seri numarasını almamız gerekiyor. Evinizin yanındaki marketin karşında bulunan parka gelin, para dolu poşeti getirin, onu da görevlimiz alacak" dedi. Şüpheli, daha sonra adres sormak için bir markete girdi. Market çalışanı, o kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ardından çalışma başlatan polis, içi sözde para dolu olan çantayla şüphelinin parka gelmesini bekledi. Bir süre sonra parka gelen şüpheli, elinde çanta olan polise doğru yönelince ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
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