Son dakika: Ankara'da 'Kazakistan Yolu: Türk Birliği' sergisi açıldı

ANKARA (DHA) - Ankara'da ' Kazakistan Yolu: Türk Birliği' sergisi açıldı

KAZAKİSTAN Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 30'uncu yılı için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Kazakistan Yolu: Türk Birliği' sergisi açıldı. Açılışa mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası olarak sahip olduğumuz kadim ve köklü medeniyet, ortak tarih ve değerler geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, 'Kazakistan Yolu: Türk Birliği' sergisi, düzenlenen törenle açıldı. 5-7 Kasım tarihlerinde ziyarete açık olacak sergide, 400'den fazla eser ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in kişisel eşyaları ile kazandığı madalyalar yer aldı. Açılışa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile davetliler katıldı.

Kazakistan'ı dünya durdukça var olmasını Allah'tan dileyen Topçu, "Nazerbayev'i, büyük Atatürk'e benzetiyorum; Allah uzun ömürler versin, inşallah başımızda dursun. Türk dünyasının birliği, dirliği ve Kazakistan'ın yükselmesi için feraset, irade ve fırsat versin. Düşmanın gözü kör olsun. Kazak'ın bayrağı ilelebet en yüksek burçlarda dalgalansın. Türk birliği bir gerekliliktir, bir ihtiyaçtır. Bölgenin barışı, refahı ve güvenliği için şarttır. Türk birliği demek; dünyadaki bütün başkentlerin refah seviyesinin, barışının, güvenliğinin yükselmesi demektir. Kazak'ın, Kırgız'ın, Türkmen'in, Anadolu'nun, Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın bir araya gelmesi, Moskova'nın da faydasınadır; New York'un da Paris'in de Madrid'in de velhasıl bütün dünyadaki insanlığın faydasınadır" diye konuştu. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise ülke olarak Türkiye ile bağlarını güçlendirmek istediklerini belirtti. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.