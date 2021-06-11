Ankara'da kaza geçirerek ağır yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti
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Ankara'da kaza geçirerek ağır yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti

Ankara'da kaza geçirerek ağır yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangına müdahale etmeye giderken yolda kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye erinden Reis Keçecioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangına müdahale etmeye giderken yolda kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye erinden Reis Keçecioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangına müdahale etmeye giderken yolda kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye erinden Reis Keçecioğlu, Sincan ilçesinde yoğun bakım tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Keçecioglu'nun vefat haberini, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Bugün acı bir kayıpla sarsıldık. Çok üzgünüz. Beypazarı'nda çıkan bir yangına müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu kaybettiğimiz itfaiye eri mesai arkadaşımız Reis Keçecioğlu'na Allah'tan rahmet, yaralı 2 çalışma arkadaşımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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