Son dakika haberi | Ankara'da kayıp zihinsel engelli Şirin, 16 saat sonra bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ankara'da kayıp zihinsel engelli Şirin, 16 saat sonra bulundu

Son dakika haberi | Ankara'da kayıp zihinsel engelli Şirin, 16 saat sonra bulundu
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ANKARA'da, bahçedeki kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktıktan sonra geri dönmeyen ve kaybolan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu (26), 16 saat sonra parkta bulundu.

ANKARA'da, bahçedeki kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktıktan sonra geri dönmeyen ve kaybolan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu (26), 16 saat sonra parkta bulundu. Kızıyla emniyetteki işlemlerin ardından eve dönen Türkan Erbil, "Kızımız çok iyi, evimize geldik. Çok mutluyuz. Kaçırılma gibi bir durum yok" dedi.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, dün saat 15.00 sıralarında, annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kedilerin su kabını değiştirmek için çıktı. Şirin Dilan geri dönmeyince ailesi, aramaya başladı fakat çevrede bulamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, Şirin Dilan'ın bulunması için çalışma başlatırken, sosyal medyada da genç kızın kaybolduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı. Polis ve bölge halkı, gece boyu Şirin Dilan'ı aradı. Telefon sinyalinden Şirin Dilan'ın, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki parkta olduğu belirlendi. Bölgeye giden ekipler, genç kızı saat 07.00 sıralarında yürürken buldu. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Şirin Dilan, ailesi ile buluştu.

Şirin Dilan emniyetteki işlemlerin ardından annesi Türkan Erbil, babası Murat Erdoğdu ile birlikte evine döndü. Gözyaşı döken Şirin Dilan, anne ve babasını sarılarak öptü.'KAÇIRILMA YOK'

Türkan Erbil, kaçırılma durumu olmadığını belirterek, "Eryaman'da almış başını gitmiş. Polis ekibimiz telefon sinyali ile yakaladı. Kaçırılma gibi bir durum yok, sıkıntımız yok. Allah benim çocuğumu korudu. O duyguyu tarif edemiyorum. Çok korktuk. Kızımız çok iyi evimize geldik. Çok mutluyuz" dedi.

- Şirin
Son dakika haberi | Ankara'da kayıp zihinsel engelli Şirin, 16 saat sonra bulundu
Son dakika haberi | Ankara'da kayıp zihinsel engelli Şirin, 16 saat sonra bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

Hayvanlara su vermek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu
Hayvanlara su vermek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Murat Kurum Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Onur Akay Burcu Biricik Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Eda Erdem Mete Gazoz Burak Elmas Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Ankara'da kayıp zihinsel engelli Şirin, 16 saat sonra bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 17:18:07. #1.16#

title