Ankara'da kaybolan tıp öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
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Ankara'da kaybolan tıp öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Ankara'da kaybolan tıp öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bayramın birinci günü kaybolan tıp fakültesi öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bayramın birinci günü kaybolan tıp fakültesi öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan arama çalışmalarına 150'den fazla görevli personel katıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki dedesinin yanına bayram tatili için giden Onur Eker (20), kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için peşinden gitti. Koyunu kaybettikten sonra kendisi de kaybolan Eker'den 2 gündür haber alınamıyor. Dün öğlen sonra başlayan arama çalışmaları bugün de devam etti. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarda 50 kilometre karelik alan termal kameralarla tarandı.

150'den fazla görevli personel arıyor

Ara verilmeden 2 gündür yapılan çalışmalar sonucunda henüz bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarına 150'den fazla görevli personel katılırken özel harekat, çevik kuvvet, motorlu yunus polisler de çalışmalara katıldı.

Hobi bahçeleri tek tek arandı

Çevrede bulunan yüzlerce hobi bahçesine tek tek giren ekipler, talihsiz öğrenciye dair bir iz bulabilmek için çaba gösterdi.

Öte yandan Onur Eker'in bir besi çiftliğinin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildikten sonra besi çiftliğinin etrafı da saatlerce hem havadan hem yaya olarak arandı. Çiftlikteki hayvanların çobanlığını yapan Latif Şerifi, Eker'i bayramın birinci günü öğleden sonra saat 17.00 sıralarında gördüğünü belirtti.

En son çoban gördü

Bayram günü kurban kestikten sonra saat 5 gibi koyunları otlatmaya çıkardığını söyleyen çoban Latif Şerifi, "Yolda karşılaştık. Kardeşim nerden geliyorsun dedim. 'Şu taraftan geliyorum' dedi. Nereye gidiyorsun dedim. 'Şu tarafa gidiyorum' dedi. Durumu çok kötü değildi. Az biraz yorgun gibiydi. Ama iyiydi" şeklinde konuştu.

Ekipler çobanın ifadesine yönelik arama çalışmalarını genişletti. Arama çalışmaları sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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