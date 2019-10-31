Ankara'da kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Ankara'da kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Ankara'nın Güdül ilçesinde, kaybolduğu bildirilen 13 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

31.10.2019 14:12
Ankara'da kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Ankara'nın Güdül ilçesinde, kaybolduğu bildirilen 13 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

İlçenin Sorgun Mahallesi'nde besici S.A, jandarmaya 13 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 saatlik araştırma sonucunda, hayvanları Yukarıyayla mevkisinde otlarken buldu.

Hayvanlar, jandarma nezaretinde sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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