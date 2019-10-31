Ankara'da kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
Ankara'nın Güdül ilçesinde, kaybolduğu bildirilen 13 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Ankara'nın Güdül ilçesinde, kaybolduğu bildirilen 13 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
İlçenin Sorgun Mahallesi'nde besici S.A, jandarmaya 13 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 saatlik araştırma sonucunda, hayvanları Yukarıyayla mevkisinde otlarken buldu.
Hayvanlar, jandarma nezaretinde sahibine teslim edildi.