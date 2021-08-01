Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
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Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgöz, 8 saat sonra bir apartmanın sığınağında bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgöz, 8 saat sonra bir apartmanın sığınağında bulundu.

Akgöz, Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki TOKİ bloklarının bulunduğu bölgede dün saat 17.00 sularında annesi ile parka gitti. Parkta bir süre annesi ile vakit geçiren Nisanur Akgöz, daha sonra gözden kayboldu. Çocuğunu etrafta bir süre arayan ancak bulamayan annesi durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, özel harekat polisi, AFAD, AKUT, ANDA, itfaiye ekipleri ve Ankara Büyükşehir güvenlik personelleri çevrede çocuğu aramaya başladı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları ilçe merkezine kadar yayıldı.

Özel harekat polisleri gece saat 01.30'da çocuğu evlerinin ve parkın yanındaki bir apartmanın sığınağında buldu. Duyma ve konuşma engeli bulunan Akgöz'ün bulunduğu sığınağa daha önce iki defa bakıldığı belirtildi.

Çocuğuna sarılarak büyük bir mutluluk yaşayan anne de ekiplere de teşekkür etti.

Nisanur Akgöz, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

Aşağı Çavundur Mahallesi Muhtarı Abdullah Esre, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun kaybolduğu fark edildikten sonra kendisini aramaya başladıklarını anlatarak, "Çocuk saat 01.30 gibi 12. blokta bulundu. Aile 23. blokta oturuyor. AFAD, emniyetçi arkadaşlarımız, Çubuk Belediyemiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi güvenlik personelleri geldi. Çubuk merkezden TOKİ bloklarına kadar her taraf didik didik arandı. Ama iki sefer baktığımız sığınakta üçüncü seferde gördük. Şu an için çocuğun sağlık durumu çok iyi." dedi.

Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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