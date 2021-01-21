Ankara'da kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı

21.01.2021 07:40 | Son Güncelleme: 21.01.2021 07:44
Ankara'da kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı

ANKARA'da iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Karapürçek İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Şükrü Can Kayadibi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Başak Mahallesi 1706'ncı Sokak'ta silah sesleri üzerine bölgeye gitti. Olay yerinde bir grup gencin kavga ettiğini gören polis ekipleri, Abdülkadir Ö., Pınar Y., Murat Ç. ve Gülsüm A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Abdülkadir Ö., verdiği ifadede karşı tarafı korkutmak için belindeki ruhsatsız silahla havaya ateş açtığını itiraf etti. Abdülkadir Ö.'ye ait otomobilde yapılan aramada bulunan ruhsatsız silah ve fişeklere el konuldu. Abdulkadir Ö. ile olaya karışan Pınar Y., Murat Ç. ve Gülsüm A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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