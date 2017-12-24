Ankara'da kartpostallık görüntüler

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Ankara'yı beyaza bürüdü



ANKARA - Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Ankara'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Başkentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı aralıklarla devam eden kar yağışı tüm şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar özlemini gidermek isteyen Ankaralılar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek parklara akın etti, fotoğraf çektirdi. Kimi vatandaşlar ise hava şartları nedeniyle aç kalan kuşlara yem verdi. Karla kaplanan şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken özellikle Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.