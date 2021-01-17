Ankara'da, Karşıyaka Mahallesi sakinleri 'üst geçit' istiyor
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Ankara'da, Karşıyaka Mahallesi sakinleri 'üst geçit' istiyor

17.01.2021 19:28 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:35
Ankara'da, Karşıyaka Mahallesi sakinleri 'üst geçit' istiyor

ANKARA'nın Mamak ilçesi Karşıyaka Mahallesi sakinleri, mahallelerinden geçen D-200 karayolunda sık sık trafik kazası yaşandığını belirterek, bölgeye üst geçit yapılmasını istedi.

ANKARA'nın Mamak ilçesi Karşıyaka Mahallesi sakinleri, mahallelerinden geçen D-200 karayolunda sık sık trafik kazası yaşandığını belirterek, bölgeye üst geçit yapılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Behice Akar, annesinin 2 yıl önce buradaki bir kazada öldüğünü belirterek, "Burası çok can aldı. Buraya otobüs durağı yapılmış, yaya geçidi konulmuş ama trafik lambası yok. Lütfen buraya bir üst geçit ya da trafik lambası koyun" dedi.

Mamak'taki Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, dolmuş ve otobüsle kent merkezine gidebilmek için yoğun trafik akışının bulunduğu D-100 karayoluna inerek, burada yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle uzun süre kaldırımda ve refüjde beklediklerini belirten vatandaşlar, tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçtiklerini ifade ederek bölgeye üst geçit yapılmasını istedi.

'BU YOL, BENİM ANNEMİ ALDI'5 yıldır mahallede oturan Behice Yakar, annesi Şükran Yakar'ın 2 yıl önce burada meydana gelen bir kaza sonucu öldüğünü, eşi Özgür Kahveci'nin ise yaralandığını belirterek, "Üst geçit istiyoruz. Trafik levhası var ama ışığımız yok. Burası Samsun yolu, insanlar burada kaptırıp gidiyorlar. Burası çok can aldı, 2019 yılının 24 Kasım'ın da benim annemi de aldı, götürdü. Buraya otobüs durağı yapılmış, yaya geçidi konulmuş ama trafik lambası yok. İnsanların hayatlarıyla oynamayın. Lütfen şuraya bir üst geçit ya da bir lamba koyun" ifadelerini kullandı.'SÜRÜCÜLER HIZ SINIRINA UYMUYOR'Mahalle sakinlerinden Özgür Kahveci ise "Sabah akşam bu yol güzergahını kullanıyorum ve işe gidiş gelişlerde karşıdan karşıya geçiyorum. 2019 yılında kayınvalidemle karşıdan karşıya geçerken, yaya geçidi üzerinde bir araç bize çarptı. Kaza sonucu kayınvalidem hayatını kaybetti, ben de yaralandım. Burada tabelalar mevcut ve hız sınırı 50 kilometreyi gösteriyor ama sürücüler bu hız sınırına uymuyor. Burada hızı kesecek herhangi fiziksel bir şey de yok. Hiçbir aydınlatma yok. Sabah erken saatte zifiri karanlık, akşamları karanlık ve biz karşıdan karşıya geçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Diğer mahalle sakinleri de üst geçit yapılması için gerekli yerlere müracaatta bulunduklarını ifade ederek henüz bir sonuç alamadıklarını söyledi.


Ankara'da, Karşıyaka Mahallesi sakinleri 'üst geçit' istiyor
Ankara'da, Karşıyaka Mahallesi sakinleri 'üst geçit' istiyor
Ankara'da, Karşıyaka Mahallesi sakinleri 'üst geçit' istiyor
Ankara'da, Karşıyaka Mahallesi sakinleri 'üst geçit' istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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