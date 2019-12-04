Ankara'da karla mücadele ekipleri sahada göreve başladı

04.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:46

Ankara'ya mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte sahada karla mücadele mesaisi de başladı.



Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre ilçelerde kapanan yolları açarak, 150 bin ton buz stoğu ile buzlanma tehlikesine karşı 7/24 nöbet tutacak. Bu kapsamda karla mücadele için 3 bin 12 personel, 173 kar küreme aracı, 60 el ekibi, 298 damperli kamyon, 54 greyder, 35 loder, 83 kazıyıcı yükleyici, 19 lastikli ekskavatör ve 29 dozer görevlendirildi. Ayrıca Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ASKİ ekipleri, kar, buz ve olası su taşkınlarına karşı mücadele edecek.



Tüm mahallelerde ana caddeler dahil ara sokaklarda Büyükşehir Belediye ekiplerinin ulaşamadığı noktaları belirleyecek olan mahalle muhtarları da, vatandaşlara ihtiyaca göre tuz dağıtacak. Muhtarları tuz dağıtım talebi için kısa mesajla bilgilendirilirken, tuz alamayanların Fen İşleri Dairesi Başkanlığının "0312 507 43 40 ya da 0312 507 43 41" numaralı telefonları ile 153 ALO Mavi Masa hattını arayarak talepte bulunabilecekleri belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA