Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları

İlçede etkili olan kar yağışı Karla kaplanan yollar Ekiplerin yol açma çalışması Ankara'da karla mücadele çalışmaları Beypazarı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

İlçede etkili olan kar yağışı

Karla kaplanan yollar

Ekiplerin yol açma çalışması Ankara'da karla mücadele çalışmaları

Beypazarı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı. Karayolları 43. Şube Şefliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolların açılması için çalışla başlattı.

43. Şube Şefliği ekipleri, 1650 rakımlı Ahlatlık ve Burgaz geçitleri ile Nallıkaş'a yakın bölgelerde bekletilerek kardan kapanan yerlerin kısa sürede ulaşıma açılmasını sağlıyor.

Karayolları ekipleri, kar yağan bölgelerde seyreden araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak