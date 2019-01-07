Ankara'da Karla Mücadele

Ankara'nın Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tüm imkanların seferber edildiğini, ekiplerin aralıksız olarak çalıştığını belirtti.

İlçe genelinde tuzlama ve karla mücadele araçlarının hazır bekletildiğini bildiren Yaşar, "Ara sokaklarda, kaldırımlarda, yol kenarlarında, biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımız hala devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de kısa sürede çözüyoruz. İlçe sakinlerimizden araç kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini almalarını, özellikle yayalara ve çocuklara dikkat ederek araç kullanmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Pursaklar'da karla mücadele

Pursaklar Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Sokak ve kaldırımların ulaşıma açık olması için yoğun çaba sarf eden ekipler gece boyu 15 araçla tuzlama, gündüz çok sayıda araç ve ekiple kar küreme çalışması yaptı.

Kaynak: AA