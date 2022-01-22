Ankara'da karla kapanan yollarda kayak eğlencesi - Haberler
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Ankara'da karla kapanan yollarda kayak eğlencesi

Ankara'da karla kapanan yollarda kayak eğlencesi
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından buz tutan ara sokaklarda çocuk ve gençler kızak, leğen, bidon ve poşetlerle yokuş aşağı kayarak eğlendi.

ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından buz tutan ara sokaklarda çocuk ve gençler kızak, leğen, bidon ve poşetlerle yokuş aşağı kayarak eğlendi.

Başkent'te devam eden yoğun yağış sonrası kar örtüsü 20 santimetreyi geçerken, Dikmen'de sürücüler araçlarını mahalle girişlerinde bırakıp evlerine yürüyerek çıktı. Araç çıkmayan dik yokuşlar kayak pistine döndü. Mahallenin genç ve çocukları getirdikleri kızak, poşet, su bidonu ve leğenlerle yokuş aşağı kayarak eğlendi.


Ankara'da karla kapanan yollarda kayak eğlencesi

Ankara'da karla kapanan yollarda kayak eğlencesi

Ankara'da karla kapanan yollarda kayak eğlencesi

Ankara'da karla kapanan yollarda kayak eğlencesi

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

Tragger, kar, Güncel, Haber

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