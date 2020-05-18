Ankara'da kargo hırsızına suçüstü
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Ankara'da kargo hırsızına suçüstü

Ankara'da kargo hırsızına suçüstü Pahalı elektronik eşya siparişlerini tespit edip kargo firmalarından sahte kimlikle alan hırsız, Ankara polisinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Ankara'da kargo hırsızına suçüstü
18.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:25

Ankara'da kargo hırsızına suçüstü

ANKARA - Pahalı elektronik eşya siparişlerini tespit edip kargo firmalarından sahte kimlikle alan hırsız, Ankara polisinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, başkası adına gelen kargoları teslim alan bir şüpheli hakkında çalışma başlattı. Yaptıkları çalışmada, B.D isimli bir şüpheliye ulaşan ekipler, şüphelinin, internetten satın alınan pahalı elektronik eşyaları tespit edip kargo firmalarından sahte kimlikle teslim aldığını belirledi. Bu yolla birçok telefon ve bilgisayar çaldığı anlaşılan B.D., sahte kimlikle yine başkasına ait bir kargoyu teslim alacağı sırada polisler tarafından suçüstü yakalandı. B.D.'nin daha önce bir süre kargo firmasında çalıştığı da öğrenildi.

Yakalanan B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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