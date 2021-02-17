Ankara'da 'kardan döner' yaptı
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Ankara'da 'kardan döner' yaptı

17.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:44
Ankara'da 'kardan döner' yaptı

ANKARA'da 16 yıllık döner ustası Nurullah Caner'in, kardan yaptığı döner ilgi gördü.

ANKARA'da 16 yıllık döner ustası Nurullah Caner'in, kardan yaptığı döner ilgi gördü.

Başkent'te yaklaşık 16 yıldır döner dükkanı işleten evli ve 2 çocuk babası Nurullah Caner, kardan döner yaptı. Caner'in, kar yığınlarını bir araya getirerek yaptığı kardan döner, çevrede ilgi gördü. Caner'in, soğuk havanın da etkisiyle donan kardan döneri bıçakla keserken çekilen görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Nurullah Caner, sosyal medyada herkesin karla ilgili paylaşım yaptığı görünce kardan döner yapmaya karar verdiğini anlatarak, "Biz de kendi mesleğimiz ile alakalı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya bu fikir çıktı. Kardan döner yaptık ve güzel tepkiler aldık. Dönerle fotoğraf çektiren oldu. Sonra döneri kestik. O buzu döner bıçağıyla kesmek zordur. Ekmek arasına koyup yiyenler oldu. Önümüzdeki kış Elmadağ'da çok büyük bir kardan döner yapacağız nasip olursa" dedi.

Ankara'da 'kardan döner' yaptı
Ankara'da 'kardan döner' yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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