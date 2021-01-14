Ankara'da kardan, çadır ahırın çatısı çöktü
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Ankara'da kardan, çadır ahırın çatısı çöktü

14.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:55
Ankara'da kardan, çadır ahırın çatısı çöktü

ANKARA'nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs mahallesinde, çadırdan yapılan ahırın tavanı kar yağışı nedeniyle kısmen çöktü.

ANKARA'nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs mahallesinde, çadırdan yapılan ahırın tavanı kar yağışı nedeniyle kısmen çöktü. Ahırda bulunan hayvanlar zarar görmeden kurtarıldı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde hayatı zorlaştırdı. Mamak ilçesi Kıbrıs mahallesinde dağlık alanda kurduğu çiftlikte hayvan yetiştiriciliği yapan Selahattin Abar'ın, içinde 250 küçükbaş hayvan bulunan çadır ahırının tavanı, yoğun kar yağışı nedeniyle kısmen çöktü. Durumu fark eden Abar, hayvanları dışarıya çıkararak kurtardı. Mamak Belediyesi ekipleri ise çiftliğe giden ve kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açarak, Selahattin Abar'a yardım ulaştırdı. Belediye görevlileri, ahırın tadilatı için de çalışma başlattı.Selahatin Abar, kar yağışı nedeniyle çadırın tavanının çöktüğünü anlatarak, "Ayrıca yolumuz da kapandı. Muhtarı arayarak yardım istedik. Onlar da belediyemizi arayarak bize yardım ulaştırılmasını sağladı.  Gelen ekipler yolumuzu açarak bizlere yardım ettiler. Çadırın içerisinde 250 adet  küçükbaş hayvanım vardı. Çok şükür ki hiçbiri zarar görmedi" dedi. 


Ankara'da kardan, çadır ahırın çatısı çöktü
Ankara'da kardan, çadır ahırın çatısı çöktü
Ankara'da kardan, çadır ahırın çatısı çöktü
Ankara'da kardan, çadır ahırın çatısı çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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