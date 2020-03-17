Ankara'da karakollar ve polis noktaları dezenfekte ediliyor Koronavirüse (Covid-19) karşı Ankara'da bulunan karakollar, polis noktaları ve polis konteynerleri belediye görevlilerince dezenfekte edildi.

Koronavirüse (Covid-19) karşı Ankara'da bulunan karakollar, polis noktaları ve polis konteynerleri belediye görevlilerince dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında dezenfekte edilen noktalara el dezenfektanı konuldu.



Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı Ankara'daki karakollar, polis noktaları ve polis konteynerlerinde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Bu kapsamda polis bölgeleri dezenfekte edilmeye başlandı. Karkolların içi dezenfekte edildiği gibi bahçe ve iç kısımları da belediye görevlileri tarafından ilaçla dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında el dezenfektanları da konuldu. Hijyen kurallarına en yüksek seviyede dikkat edilmesi talimatı verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA