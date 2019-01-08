Ankara'da Kar Yağışı Yeniden Başladı

Ankara'da yoğun kar yağışı sabaha karşı tekrar başladı. Kar yağışının başlaması ile birlikte çok sayıda kar küreme ekibi ana yolları açmak için iş başı yaptı. Özellikle Ankara'nın yüksek noktalarında başlayan yoğun kar yağışı tüm şehirde etkisini gösterdi. Dikmen, Oran, Tunalı Hilmi Caddesi, Turan Güneş Bulvar ve birçok noktada kar küreme ekipleri yol açma çalışmalarına hız verdi. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor. - Ankara

Kaynak: DHA