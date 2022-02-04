Ankara'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Kalay - Genel
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Ankara'da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

ANKARA (İHA) - Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

ANKARA - Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer sis etkili oldu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çankaya ilçesinde yer yer sis etkili olurken yağış ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Genel

Ankara, kar, Genel, Yerel, Haber

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