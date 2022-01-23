Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor - Haberler
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Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ankara'da iki gündür etkili olan kar yağışı sürüyor.

Ankara'da iki gündür etkili olan kar yağışı sürüyor.

İki gündür Ankara'da etkisini gösteren kar yağışı, şehrin birçok bölgesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçlarının gece boyunca çalışmasıyla birlikte ana arterlerde bir sorun yaşanmazken, ara sokaklarda buzlanmalar oluştu.

Ankara'da kar yağışının birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. - ANKARA

Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ankara, kar, Yerel, Haber

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