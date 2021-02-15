Ankara'da kar yağışı etkili oldu (3)
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu (3)

15.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:17
Ankara'da kar yağışı etkili oldu (3)

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİBaşkent'te gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Başkent'te gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Soğuk hava ile birlikte yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Şehrin ana arterlerinde metrelerce araç kuyrukları oluştu. Hasta taşıyan ambulanların da ilerlemede güçlük çektiği görüldü. 


Ankara'da kar yağışı etkili oldu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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