Ankara'da kar yağışı etkili oldu
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

16.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:50

Ankara'da şehrin yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da şehrin yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu.

Başkent'te sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Aralıklarla yağan yağmur, yer yer etkili olurken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başladı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı görüldü. Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı. - ANKARA

Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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