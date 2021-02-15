Ankara'da kar yağışı etkili oldu
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

15.02.2021 09:38 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:42
Ankara'da kar yağışı etkili oldu

BAŞKENT Ankara'da kar yağışı etkili oldu, özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

BAŞKENT Ankara'da kar yağışı etkili oldu, özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte sabaha karşı kar yağışı başladı. Sabahın ilk ışıkları ile etkili olan kar yağışı, kentin yüksek yerlerinde yoğun şekilde hissedildi. Yüksek noktalarda yeşil alanlar, binaların çatıları beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Sürücüler, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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