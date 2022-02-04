Ankara'da kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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ANKARA'da gece boyunca kar yağışı etkili oldu.

ANKARA'da gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Başkent'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Kentin simge yerlerinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ana arterlerde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ana caddelerde ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Görevliler, sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi. Kar yağışının gün içerisinde etkisini arttırması bekleniyor.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

kar, Güncel, Haber

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