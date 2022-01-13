Ankara'da kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Genel

Ankara'da kar yağışı etkili oldu Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı zaman zaman etkisini arttırırken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyük Şehir Belediyesine bağlı kar küreme araçları hazır halde bekledi. Meteoroloji ise gecenin ilerleyen saatlerinde don tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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