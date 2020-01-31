Ankara'da kar yağışı
Haberler » Güncel » Ankara'da kar yağışı - Haber

Ankara'da kar yağışı

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, birçok noktada etkili oldu.

31.01.2020 03:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 03:06
Ankara'da kar yağışı

'da akşam saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, birçok noktada etkili oldu.


Kar yağışı, Ankara'da ilçelerinin ardından şehir merkezinde de kendini gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, özellikle 'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Ayrıca kar, Gölbaşı'na bağlı İncek Semtinde 10 santimetreye kadar ulaştı. Sokaklardaki araçların üzeri kar ile kaplanırken, bir yandan da kartpostallık görüntüler oluştu.


Belediyelere bağlı ekipler, ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için kadar kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler