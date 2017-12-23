Ankara'da kar yağışı

Ankara'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı etkili oldu



ANKARA - Ankara'nın kuzey kesimlerinde geceden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara'da da kendini kar olarak gösterdi. Ankara'nın kuzeyin de bulunan Kızılcahamam ve Çamlıdere İlçelerinde kar yağış gece saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan yol bulunmadığı öğrenildi.