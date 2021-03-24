Ankara'da kar timi teyakkuzda
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Ankara'da kar timi teyakkuzda

24.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:22
Ankara'da kar timi teyakkuzda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıları dikkate alan Mamak Belediyesi, dün akşam saatlerinde aniden bastıran karın ardından harekete geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıları dikkate alan Mamak Belediyesi, dün akşam saatlerinde aniden bastıran karın ardından harekete geçti.

Sürücülerin ve yayaların mağdur olmasının önüne geçmek için 7/24 hazırda bekleyen Mamak Belediyesi kar timi, yağan kara hemen müdahale ederek cadde ve sokakların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Vatandaşların sorun yaşamadan işlerine gidebilmesi için görev başında olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak'ımızın her noktasında ekiplerimiz gece saatlerinden itibaren iş başında ve kar yağışına anında müdahalede bulunuyor" dedi.

"Yollarımız hep açık"

Çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Başkan Köse, "Kar uyarısı nedeniyle hazırlanan ekiplerimiz, karın bastırması ile birlikte ana arterler ve kavşak noktalarında aralıksız küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca kaldırımlarda yayaların rahat yürüyebilmesi amacıyla temizlik işçilerimiz tarafından süpürüldü. Mamak'ta her kar yağdığında hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Yollarımız hep açık. Komşularımızın kar yağışından etkilenmemesi, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için büyük bir gayret ve özveri ile gece gündüz kesintisiz çalışan kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara'da kar timi teyakkuzda
Ankara'da kar timi teyakkuzda
Ankara'da kar timi teyakkuzda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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