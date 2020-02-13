Ankara'da kar temizleme ve tuzlama kamyonu devrildi: 1 yaralı
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Ankara'da kar temizleme ve tuzlama kamyonu devrildi: 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde buz tutan yolda devrilen kar temizleme ve tuzlama kamyonunun sürücüsü yaralandı.

13.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:54
Ankara'da kar temizleme ve tuzlama kamyonu devrildi: 1 yaralı

'nın ilçesinde buz tutan yolda devrilen kar temizleme ve tuzlama kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki Çankaya Belediyesine ait kar temizleme ve tuzlama aracı, 1162. Sokak'ta buz tutan yolu açmaya çalışırken kayarak devrildi.

Kazada, kamyonun sürücüsü Ö.T. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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