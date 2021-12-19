Son dakika haberi... Ankara'da kar kazaları kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Ankara'da kar kazaları kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ANKARA'nın çeşitli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın çeşitli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ankara'da, gün içinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok sürücü, buz tutan yollarda direksiyon hakimiyetlerini korumakta zorlandı. Olumsuz hava şartlarından dolayı bazı sürücüler maddi hasarlı kazalara karıştı. O kazalar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesinde bir otomobil buzlu yolda duramayarak hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren hafif ticari araç hurda yığınlarının arasına girerken, otomobil de ilerlemeye devam etti. Kontrolsüz giden otomobili son dakika fark eden iki çocuk, olası kazadan kurtuldu. Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesinde ise bir hafif ticari araç, yokuş aşağı kayarak inerken, duramayarak başka bir hafif ticari araca çarptı.

Son dakika haberi... Ankara'da kar kazaları kamerada

Son dakika haberi... Ankara'da kar kazaları kamerada

Son dakika haberi... Ankara'da kar kazaları kamerada

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

 Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title