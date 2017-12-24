Ankara'da Kar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Ankara'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.



Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Başkent'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı tüm şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar özlemini gidermek isteyen Ankaralılar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek parklara akın edip, bol bol fotoğraf çekindi. Kimi vatandaşlar ise hava şartları nedeniyle aç kalan kuşlara yem verdi. Özellikle Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. - ANKARA