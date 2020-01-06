Ankara'da kar güzelliği

06.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:11

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilese de kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.



Sabahın erken saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, Başkentlilere trafikte zor anlar yaşatsa da özellikle Eymir Gölü'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gölün bazı bölümleri donarken, kar yağışını fırsat bilen bazı Ankaralılar yürüyüş yaptı. Ankara'nın simgelerinden olan Atakule de kar altında kaldı. - ANKARA

Kaynak: İHA