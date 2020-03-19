Ankara'da kapatılan eğlence yerlerine zabıta denetimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da kapatılan eğlence yerlerine zabıta denetimi - Haber
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi, Zabıta, Güncel

Ankara'da kapatılan eğlence yerlerine zabıta denetimi

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren geçici süreyle kapatılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim yapıldı.

19.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:30
Ankara'da kapatılan eğlence yerlerine zabıta denetimi

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren geçici süreyle kapatılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim yapıldı. İşletmelerin büyük bölümünün yasağa uyduğu görülürken, açık olan bir kafe kapatılıp, sahibi hakkında tutanak tutuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, 16 Mart'tan itibaren geçici süreyle kapatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan tiyatro, kafe ve oyun salonu gibi mekanlarda polis ekipleriyle birlikte denetimde bulundu. Kontrollerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanların büyük bölümünün yasağı uyduğu görülürken, bir kafenin faaliyetini sürdürdüğü belirlendi. Kafe kapatılıp, iş yeri sahibi hakkında tutanak tutuldu. Bu arada zabıta ekiplerinin iş yerlerine girerken, kapı kulplarına dokunmamak için özen gösterdiği görüldü.

'ESNAFIMIZ VE HALKIMIZ TEDBİRE KARŞI DUYARLI'Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, 2 gündür bu konuyla ilgili toplantı yaptıklarını belirterek, "Esnafımız da, halkımız da bu tedbire karşı oldukça duyarlı. Dün yaptığımız denetimlerde kapalı olmasına rağmen açık olan bir iş yere tespit etmiştik. Bugün de denetimlerimizde bu kurala uymayan bir iş yeri gördük. Ama genel anlamda yasağa esnafımız uymuş durumda. Bu anlamda esnafımıza teşekkür ediyoruz. Genelgeye uymayan işletmelere karşı kapatma, para cezası ve ruhsat iptaline kadar gidebilecek yaptırımlarımız var. Ama bizim belediyecilik anlayışımız denetimde tespit edilen aksaklıkları cezalandırmak üzerine değil, doğrusunu öğretmek, sürekli orada var olmak ve toplumu doğruya alıştırmak şeklindedir. Biz az ceza yazıyoruz, çok iş yapıyoruz. Bir tane aykırı işletme çıktı onu da kapattık ve uyardık, bir cezai işlem uygulamadık" dedi.

Görüntü Dökümü: -Denetimlerden görüntü-Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç ile röp-Esnaf Volkan Gürsel ile röp-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, -


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti Haber
İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 2020'deki 9 sınavın tarihini erteledi Haber
ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 2020'deki 9 sınavın tarihini erteledi
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha Haber
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı Haber
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Mehmet Ersoy Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Rita Wilson Guido Senia Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Futbol İspanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Ankara'da kapatılan eğlence yerlerine zabıta denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 10:53:49. #1.15#
title