Ankara'da kapanmanın ilk gününde trafik kilitlendi
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Ankara'da kapanmanın ilk gününde trafik kilitlendi

Ankara'da kapanmanın ilk gününde trafik kilitlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da tam kapanmaya rağmen yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara'da tam kapanmaya rağmen yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara-Konya yolunda 4 kilometreyi bulan araç kuyruk oluşurken, sürücüler zor anlar yaşandı.

Tam kapanma kısıtlamasının başladığı ilk günün sabahında Ankara'da yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Konya yolunda 4 kilometreyi bulan araç kuyruğu yaşandı. Oluşturulan kontrol noktaları sebebiyle şerit sayısı azalan yollarda sürücüler adım adım ilerlerken, kimi sürücülerin de araçları arıza yaptı. Sürücüler arasında zaman zaman tansiyonun da yükseldiği kontrol noktalarında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Meydana gelen durumdan olumsuz etkilendiklerini belirten bir sürücü, "Randevumuz var, hastaneye gideceğiz ama gidemiyoruz. İki saattir bu yolu çekiyoruz. Şerit sayısı azalmasaydı bu kadar sıkıntı olmazdı. Saatlerdir bir yere varamadım. Çok trafik var" dedi.

Aracı arızalanan bir başka sürücü ise, "Yoğun trafikten en son arabam hararet yaptı. Perişan haldeyiz. Trafikten dolayı çıkamıyoruz da, yardım da çağıramıyoruz. Bir saattir yoldayız. Trafik çok zorluyor. İşimize gücümüze gidemiyoruz. Aracım da arıza yaptı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara'da kapanmanın ilk gününde trafik kilitlendi
Ankara'da kapanmanın ilk gününde trafik kilitlendi
Ankara'da kapanmanın ilk gününde trafik kilitlendi
Ankara'da kapanmanın ilk gününde trafik kilitlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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