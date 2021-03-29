Ankara'da kanser hastası genç kız yaşadıklarını kitap haline getirdi
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Ankara'da kanser hastası genç kız yaşadıklarını kitap haline getirdi

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Ankara'da kanser hastası genç kız yaşadıklarını kitap haline getirdi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kemik kanseri nedeniyle sağ kolunu kaybeden 28 yaşındaki Meltem Bilgin, kanser hastalarına umut olmak için yaşadıklarını kitaplaştırdı.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kemik kanseri nedeniyle sağ kolunu kaybeden 28 yaşındaki Meltem Bilgin, kanser hastalarına umut olmak için yaşadıklarını kitaplaştırdı.

Bilgin, 2016 yılında bir tür kemik kanseri olan "ewing sarkomu"na yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat geçiren, birçok defa kemoterapi ve radyoterapi gören Bilgin, sağ kolunu kaybetti.

İşçi bir baba, ev hanımı bir annenin tek evladı olan Bilgin, tedavi sürecinde verdiği mücadeleyi konu alan kitap yazdı. Bilgin, "Bir Bezelye Tanesi" adını verdiği ve internet üzerinden satışa sunduğu kitabından elde edeceği gelirle protez kol almayı hedefliyor.

Meltem Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıllık zorlu tedavi sürecinde kolunun kesilmesinden daha çok sevdiklerine bir daha sıkı sıkı sarılamayacak olmanın kendisini üzdüğünü belirterek, "Ancak sonra yaşadıkça gördüm ki insan sevdiklerini kollarıyla sarsa da kalbiyle seviyor." dedi.

Kitabının beklediğinin ötesinde ilgiyle karşılandığını aktaran Bilgin, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini ve moral verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tedavi sürecimde ailem, arkadaşlarım ve benimle benzer durumda bulunan insanlarla olan paylaşımlarımdan kısa kısa notlar aldım ve 'Bir Bezelye Tanesi' adlı kitabım ortaya çıktı. Hayatımda her şey küçük bir bezelye tanesine benzeyen bir bezeyle başladı. O küçük beze hayatımda çok şeyi değiştirdi."

Bilgin, kitabının kendisiyle benzer durumda olan hastalara moral ve umut olmasını ümit ettiğini belirterek, "Ailem ve bana çok destek olan arkadaşlarım üzülmesin diye ağlamadım, hep güçlü görünmeye çalıştım ama şimdi düşünüyorum da hata yapmışım. Benimle aynı süreci yaşayanlara tavsiyem kimseye güçlü görünmek zorunda değilsiniz. İçinizden geldiği gibi davranın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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