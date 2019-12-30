Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi
Haberler » Dünya » Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi - Haberler

Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi

CHP Ankara İl Teşkilatı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

30.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:02
Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi

CHP İl Teşkilatı Kanal projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini doldurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler