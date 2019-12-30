Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi
CHP Ankara İl Teşkilatı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.
30.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:02
CHP Ankara İl Teşkilatı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini doldurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com