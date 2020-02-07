Ankara'da kamyonetle pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Değirmencioğlu yönetimindeki 06 BCC 59 plakalı kamyonet, Beypazarı-Güdül kara yolu Yukarı Sanayi çıkışında Ali Biçer idaresindeki 06 BU 3428 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Ali Biçer ile araçta bulunan Hatice Biçer, Berkant Kaya ve Nazife Kaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.