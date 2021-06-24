Ankara'da kamyon alev alev yandı
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Ankara'da kamyon alev alev yandı

Ankara'da kamyon alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Ergün yönetimindeki 06 HZH 63 plakalı kamyonun motor kısmı, saat 10.00 sıralarında Ankara Çevreyolu'nun Gölbaş Tulumtaş Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler kamyonun ön kısmını tamamen sardı. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Kamyon kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Ankara'da kamyon alev alev yandı
Ankara'da kamyon alev alev yandı
Ankara'da kamyon alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir

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