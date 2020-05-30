Ankara'da kahvehanede oyun oynayanlara para cezası ANKARA'da, iş yerini kahvehane şeklinde dizayn ederek kağıt oyunu oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira para cezası uygulandı.

ANKARA'da, iş yerini kahvehane şeklinde dizayn ederek kağıt oyunu oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 19.15 sıralarında Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Plevne Sokak'taki adreste kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Polisler, bunun üzerine söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan incelemede iş yerinin kahvehane şeklinde dizayn edildiği ve içeride kağıt oyunu oynandığı belirlendi. Kağıt oyunu oynayan 12 kişi ile iş yeri yetkilisi E.C.M.G. hakkında, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca E.C.M.G. hakkında soruşturma da başlatıldı.

Kaynak: DHA