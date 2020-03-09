Ankara'da kağıt fabrikasında yangın Ankara-Polatlı karayolu üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı.

Ankara-Polatlı karayolu üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangında 20 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Polatlı karayoyolu üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangında 20 kişi dumandan etkilendi. Çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibinin sevk edildiği fabrikaya UMKE ekipleri de yönlendirildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları halen sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA