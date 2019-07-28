Ankara'da kadınların talepleri anketle belirlenecek

Kaynak: DHA

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Birimi, kadınların belediyeden beklentilerini belirlemek için anket çalışması başlattı. Belediye, anket sonucuna göre kadınlara yönelik projeler geliştirecek.Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı bünyesindeki Kadın Danışma Birimi'nin temmuz ayı başında başlattığı anket, internet ve belediyenin diğer dijital platformları üzerinden yapılıyor. 31 Temmuz'da sona erecek ankete şu ana kadar yaklaşık 3 bin kadın katıldı. Eğitim, sağlık, ulaşım, kreş ve belediyenin diğer hizmetlerine ilişkin soruları içeren anket ile kadınların ihtiyaçları ve belediyeden beklentileri belirlenecek. Belediye bünyesinde anket sonucuna göre projeler üretilmesi hedefleniyor.'HEDEFİMİZ KADINLARA ULAŞMAK'Kadın Danışma Birimi Sorumlusu Şenay Yılmaz, anket ile kadınların beklentilerini belirlemeye çalışacaklarını söyleyerek, "Ankara'dan ne bekliyorlar, bunu ölçeceğiz ve bu sonuçlara göre önümüzdeki dönem çalışmalarına başlayacağız. Bu bizim için çok heyecan verici" dedi.Kadın Danışma Birimi olarak kadınlara ücretsiz avukat desteği, psikolojik danışmanlık, girişimcilik, sığınma evi, ikinci el eşya ve eğitim gibi alanlarda destek verdiklerini belirten Yılmaz, özellikle erken yaşta evlilikle mücadele etmek için eğitimcilerle birlikte kırsal bölgelerde okula gitmeyen kız çocuklarını tespit edip, ailelerle ikna toplantısı düzenlediklerini belirtti. Yılmaz, Başkent'te yaşayan kadınların bu çalışmalardan habersiz olduğunu ifade ederek, "Bizim hedefimiz okuryazar, eğitimli, çalışan kadınlar değil bu fırsatları elde edemeyen kadınlara ulaşmak. Hedef kitlemizin sosyal medyadan da uzak olduğunu düşündüğümüz için mahalle ziyaretleri yapıyoruz" diye konuştu.'21 PROJE, KADIN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yerel seçimlerden sonra meydana gelen değişiklikle yeniden bir kadın hareket komisyonu oluştuğunu söyleyen Yılmaz, "Nisan ayından itibaren kadın erkek fırsat eşitliği komisyonuyla etkin çalışmaya başladık. Bu işbirliği sonucunda da 2 ay gibi kısa sürede belediye meclisinden kadın ve çocuklar yararına 5 ayrı meclis kararı aldık. Yönetim değişiminden kesinlikle iyi anlamda etkilendik. Mansur Yavaş'ın 100 günlük çalışması içerisinde ilk 21 projesi zaten kadın ve çocuk projesi, bizim için çok önemli onun kadınlara verdiği değer. Onlar sayesinde meclis kararlarıyla çok hızlı yol alabiliriz, almaya da devam ediyoruz. Kadın çalışmalarında bireysel olarak iyiydik; ama şimdi kurumsal destekle çok daha profesyonel olacağımızı düşünüyorum" diye ifade etti.