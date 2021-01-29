Ankara'da, kadınlara zorla fuhuş yaptıran 8 şüpheli adliyede
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Ankara'da, kadınlara zorla fuhuş yaptıran 8 şüpheli adliyede

29.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:30
Ankara'da, kadınlara zorla fuhuş yaptıran 8 şüpheli adliyede

Ankara'da, kadınlara zorla fuhuş yaptıran 8 kişi adliyedeANKARA'da, özel dizayn edilen dairelerde, ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz durumdaki kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara'da, kadınlara zorla fuhuş yaptıran 8 kişi adliyede

ANKARA'da, özel dizayn edilen dairelerde, ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz durumdaki kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kadınlara zorla fuhuş yaptıran çetenin izine ulaşıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, çete üyelerinin kent merkezinde saklandığı ikametlere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.B. isimli kadın ile birlikte E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin, ailevi sorunları bulunan veya ekonomik olarak zor durumdaki kadınların çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekerek şantajla fuhuşa zorladığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından 'insan ticareti' ve 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da, kadınlara zorla fuhuş yaptıran 8 şüpheli adliyede
Ankara'da, kadınlara zorla fuhuş yaptıran 8 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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