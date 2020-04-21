Ankara'da kadını otomobil içerisinde darp eden şahıs yakalandı Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören ilçesinde bir kadını otomobil içerisinde darp eden şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören ilçesinde bir kadını otomobil içerisinde darp eden şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece yarısı saatlerinde Keçiören ilçesinde otomobil içerisindeki kadına şiddet uygulayan şüpheli M.O.K.'nin yakalandığını ve cumhuriyet savcısının talimatıyla hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, ilimiz Keçiören ilçesinde park halindeki araçta, bir kadının darp edildiğine ilişkin paylaşımlar yapılmıştır. 21 Nisan 2020 saat 00.10 sıralarında gerçekleşen olayla ilgili yapılan araştırma neticesinde kadını darp eden M.O.K. isimli şüpheli yakalanmış, şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA