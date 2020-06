Ankara'da kadına karşı şiddet durumunda "Mor Buton" ile yardım talep edilebilecek Ankara Büyükşehir Belediyesinin, kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için "Başkent Mobil" uygulamasına "Mor Buton" özelliği eklendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için "Başkent Mobil" uygulamasına "Mor Buton" özelliği eklendi. Kadınların şiddet ihbarında bulunabilmesini sağlayan özellik, Büyükşehir Belediyesinden psikolojik destek, sosyal yardım ve barınma talebini de içeriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının bildirilmesi amacıyla Başkent Mobil uygulamasına Mor Buton özelliğinin eklendiğini duyurdu.

"Daima eşit yaşamın destekçisi olacağız." ifadelerini kullanan Yavaş, Türkiye'de son 10 yılda 2 bin 818 kadının cinayete kurban gittiğine dikkati çekti.

Yavaş, "Kadın cinayetleri yüreklerimizi yakmaya ve bizleri utandırmaya devam ediyor. Kadınların maruz kaldığı şiddete, tacize, zorbalığa karşı yanlarında olmak için Başkent Mobil uygulamamıza Mor Buton özelliği eklendi." bilgisini verdi.

Genç yaşta öldürülen Aleyna Çakır'ı anımsatan Yavaş, "Aleyna Çakır'ı kaybetmek içimizi yaktı. Kadın cinayetleri her geçen gün yüzümüzü daha fazla eğiyor. Olayın bir an önce aydınlatılıp gerekli cezaların verilmesi elzemdir. Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi insanlığın yüz karasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tek tıkla yardım talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca aktif hale getirilen Mor Buton'a, Başkent Mobil uygulamasını akıllı telefonları üzerinden indiren kadınlar kolayca ulaşabilecek.

Mor Buton ile ihbarda bulunmak isteyen kadınlar kendilerine ulaşılmasını sağlamak için cep telefonlarının konum bilgisini de paylaşabilecek. Mor Buton aracılığıyla Büyükşehir Belediyesinden psikolojik destek, sosyal yardım ve barınma talebinde bulunabilecek olan kadınlar, ihtiyaç duydukları talepleri fotoğraf ekleyerek de iletebilecek.

Görevli personelin 7/24 takip edeceği ihbarlar değerlendirilerek en yakın ekip kadınların bulunduğu adrese sevk edilecek. Yardım talebinde bulunan şiddet mağduru kadınlar, başvurularının takibini ise sistem üzerinden gönderilen başvuru numarası ile sorgulayabilecek.

Mor Buton ekranına acil durumlar için ayrıca "ALO 155" hattına bildirilmesi yönünde uyarı mesajı da eklendi.

Kaynak: AA